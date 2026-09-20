В Red Bull Racing готовы обсудить дополнительные возможности для Honda по ADUO

Red Bull RacingРуководитель Red Bull Racing Лоран Мекис заявил о готовности обсудить будущее правил ADUO после предложения президента FIA Мохаммеда бен Сулейема предоставить Honda дополнительные возможности для доработки силовой установки.
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