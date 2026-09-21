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Царьград

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Что православные празднуют 22 сентября: традиции, запреты и приметы

Что православные празднуют 22 сентября: традиции, запреты и приметы

Этот день наполнен семейными традициями и народными поверьями. 22 сентября православная церковь отмечает день памяти святых праведных Иоакима и Анны — родителей Пресвятой Богородицы.

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