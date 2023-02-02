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Глава МО Украины Резников: Киев не будет наносить удары по России дальнобойными ракетами

Глава МО Украины Резников: Киев не будет наносить удары по России дальнобойными ракетами

Глава Минобороны Украины Алексей Резников, выступая на совместном заседании украинского правительства и Еврокомиссии, заявил, что в случае, если ВСУ получат ракеты дальнего радиуса действия, удары по российским тыловым объектам наноситься не будут.

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