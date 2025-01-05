Разработчики криптокошелька Phantom не планируют аирдроп. Такие слухи появились после запуска социальной функции и объявления о поддержке Sui

Разработчики Phantom опровергли слухи о запуске собственного токена. Заявление было сделано в ответ на спекуляции пользователей о грядущем аирдропе собственной криптовалюы за активность в личной соцсети криптокошелька.
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