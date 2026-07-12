Жара в Кургане спадет: синоптик назвал даты до +23°C

Аномальная жара, установившаяся в Кургане, в ближайшее время пойдет на спад. Как сообщил синоптик Илья Винштейн, в понедельник, 13 июля, днем температура воздуха не превысит +28 градусов, а в ночные и утренние часы ожидается около +18.