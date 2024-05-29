Скончался известный советский актер Валерий Музыка

Актер театра, кино и телевидения, режиссер, поэт и писатель, Валерий Андреевич Музыка, скончался. Он родился в 1946 году и закончил Государственный институт театрального искусства имени Луначарского в 1972 году.
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