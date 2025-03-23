Тюменцев накроет метель и штормовой ветер

В Тюменской области 23 марта будет бушевать штормовой ветер с порывами до 23 метров в секунду. Весь день его будет сопровождать метель, которая приведет к ухудшению видимости, снежным заносам и гололедице.
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