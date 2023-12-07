Россиянам хотят запретить называть детей именами противоположного пола. Что будет с Сашами, Женями и Валями?

Авторы законопроекта утверждают, что случаи регистрации детей под явно не подходящими их полу именами участились.
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