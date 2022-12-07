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Семин сравнил победу сборной Марокко над Испанией с выходом России в четвертьфинал ЧМ-2018

Семин сравнил победу сборной Марокко над Испанией с выходом России в четвертьфинал ЧМ-2018

Бывший главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин сравнил победу сборной Марокко над Испанией в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2022 и успешное выступление России в игре с испанской командой на аналогичной стадии турнира в 2018 году.

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