Семин сравнил победу сборной Марокко над Испанией с выходом России в четвертьфинал ЧМ-2018

Бывший главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин сравнил победу сборной Марокко над Испанией в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2022 и успешное выступление России в игре с испанской командой на аналогичной стадии турнира в 2018 году.