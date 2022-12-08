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Лучи поддержки Роналду, проблемы с ТВ-правами на Кубок по лыжам, 795-й гол Овечкина, Флик остается в сборной Германии, Азар завершил карьеру в Бельгии и другие новости утра

Лучи поддержки Роналду, проблемы с ТВ-правами на Кубок по лыжам, 795-й гол Овечкина, Флик остается в сборной Германии, Азар завершил карьеру в Бельгии и другие новости утра

1. Кажется, весь мир решил поддержать Криштиану Роналду после попадания в запас в игре со Швейцарией.

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