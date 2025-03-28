СК

Сергей Ковалев

очередной бред! "необходимое условие возникновения мировой войны" не какое-то отвлеченное "столкновение великих держав", способных кого-то там вовлечь, это лишь форма, а содержание кроется в неистребимых антагонистических противоречиях в дуализме добра и зла. ясен пень, что абсолютного края никто не достигнет, это невозможно по определению, вопрос лишь в степени приближения, и вот тут и есть тот самый зазор, определяющий опять же степень противоречий. откатывать ситуацию на шаг назад не означает изменить мiровоззрение, это лишь тактический ход, к слову кратковременный в историческом масштабе. а вот фундаментальные противоречия извечны, как само существование добра и зла. к бабке не ходи. эксперт по геополитике, преподаватель Парижского института политических исследований и основатель "Геополитических встреч в Трувиле", Фредерик Энсель изрядно намудил в своей работе, ибо всё многостраничье "мировой войны не будет" сводится к уже известным всем сдержкам и противовесам, к простому пониманию, что махаться не полезут туда, где гарантированно получат по самые гланды. и Укриана тут совсем ни при делах, её использовали так, как она сама разрешила. это выбор "политических проституток" (В.Ленин, если чО) самой Укарины, а Россия предупреждала... не надо ссать людям в голову, выпуская толстые "труды", не имеющие под собой абсолютно ничего, т.е. вообще ничего. ну а России с неизбежностью пора бы вернуть качественное образование, вернуть воспитание, основанное на верной идее, отвечающей на вопрос, куда летим, и развиваться так, чтобы ни у кого не возникало даже мысли, что тут можно чем-то поживиться. сколько можно опираться на абсолютно негодный экономический блок, на несмываемых ничем персонажей, тормозящих экономику под надуманными предлогами? им ни отечественный опыт Союза, ни китайский вариант, не ориентир, они продолжают исполнять "танец" с ограничениями тогда, когда надо "разрешить" (М.Жванецкий)...