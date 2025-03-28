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Мировой войны не будет: возникли причины, по которым она теперь невозможна

Мировой войны не будет: возникли причины, по которым она теперь невозможна

Эксперт по геополитике, преподаватель Парижского института политических исследований и основатель "Геополитических встреч в Трувиле", Фредерик Энсель выпустил книгу "Мировой войны не будет", она вышла из печати в среду.

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Комментарии
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СК
Сергей Ковалев
очередной бред! &quot;необходимое условие возникновения мировой войны&quot; не какое-то отвлеченное &quot;столкновение великих держав&quot;, способных кого-то там вовлечь, это лишь форма, а содержание кроется в неистребимых антагонистических противоречиях в дуализме добра и зла. ясен пень, что абсолютного края никто не достигнет, это невозможно по определению, вопрос лишь в степени приближения, и вот тут и есть тот самый зазор, определяющий опять же степень противоречий. откатывать ситуацию на шаг назад не означает изменить мiровоззрение, это лишь тактический ход, к слову кратковременный в историческом масштабе. а вот фундаментальные противоречия извечны, как само существование добра и зла. к бабке не ходи. эксперт по геополитике, преподаватель Парижского института политических исследований и основатель &quot;Геополитических встреч в Трувиле&quot;, Фредерик Энсель изрядно намудил в своей работе, ибо всё многостраничье &quot;мировой войны не будет&quot; сводится к уже известным всем сдержкам и противовесам, к простому пониманию, что махаться не полезут туда, где гарантированно получат по самые гланды. и Укриана тут совсем ни при делах, её использовали так, как она сама разрешила. это выбор &quot;политических проституток&quot; (В.Ленин, если чО) самой Укарины, а Россия предупреждала... не надо ссать людям в голову, выпуская толстые &quot;труды&quot;, не имеющие под собой абсолютно ничего, т.е. вообще ничего. ну а России с неизбежностью пора бы вернуть качественное образование, вернуть воспитание, основанное на верной идее, отвечающей на вопрос, куда летим, и развиваться так, чтобы ни у кого не возникало даже мысли, что тут можно чем-то поживиться. сколько можно опираться на абсолютно негодный экономический блок, на несмываемых ничем персонажей, тормозящих экономику под надуманными предлогами? им ни отечественный опыт Союза, ни китайский вариант, не ориентир, они продолжают исполнять &quot;танец&quot; с ограничениями тогда, когда надо &quot;разрешить&quot; (М.Жванецкий)...
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