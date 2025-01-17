Украинские зенитчики попросили Зеленского не отправлять их в пехоту

Солдаты одного из подразделений сил противовоздушной обороны Вооружённых сил Украины записали видеообращение к нелегитимному президенту Владимиру Зеленскому с просьбой отменить приказ об их переводе в пехотные части.
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