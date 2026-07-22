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Баннер «Мальвинские острова принадлежат аргентинцам» показали игроки «Тигре» после 3:0 с «Насьоналем» в Кубке Судамерикана. Фанаты скандировали «Кто не скачет, тот англичанин»

Игроки «Тигре» показали политический баннер после победы над « Насьоналем » в Кубке Судамерикана.  Аргентинская команда обыграла уругвайскую со счетом 3:0 в первом стыковом матче за выход в 1/8 финала турнира.

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