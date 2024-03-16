Участникам спецоперации из Тверской области передали автомобиль для выполнения задач в зоне СВО

Военнослужащим, участвующим в спецоперации, из Тверской области направили очередной автомобиль. На территории парка «Россия – Моя история» в Твери ключи от машины «Нива» вручили уроженцу Верхневолжья Олегу Цвилеву, проходящему службу в штурмовом батальоне.