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Царьград

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Экс-директор на Кубани не платил бухгалтеру 165 тысяч рублей

Экс-директор на Кубани не платил бухгалтеру 165 тысяч рублей

Бывший руководитель научно-исследовательской организации в Гулькевичском районе не платил бухгалтеру зарплату с апреля по июль 2026 года, задолжав более 165 тыс.

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