Мир после инаугурации Трампа

Валерий Авгур чего только не накукарекаешь лишь бы пролезть в презикденты,чего гадать ,время покажет кто где срал,сори-врал

Семен Демин Это пиар Трампа и войну на Украине он не будет заканчивать. Он хочет сделать Америку Великой, для чего необходимо подавить конкурентов, в частности, Россию, которая несет серьезные потери в войне на Украине, и что ее ослабляет.