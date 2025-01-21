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Мир после инаугурации Трампа

Мир после инаугурации Трампа

Кто бы что ни говорил и не думал, вчера был важный день для мира в целом и для России в частности: инаугурация Дональда Трампа.

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Комментарии
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Валерий Авгур
чего только не накукарекаешь лишь бы пролезть в презикденты,чего гадать ,время покажет кто где срал,сори-врал
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14 час.
Семен Демин
Это пиар Трампа и войну на Украине он не будет заканчивать. Он хочет сделать Америку Великой, для чего необходимо подавить конкурентов, в частности, Россию, которая несет серьезные потери в войне на Украине, и что ее ослабляет.
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10 час.
Анфиса Иванова
Смотрела всю инауг...Ну и хреновина, скажу я вам !   На такой спектакль &quot; высшей драматургической степени верховного театра &quot;  заявился  базарного вида сброд народища  ( кое-кто даже в расхожих кроссовках...!) , торгующего всем , что только Бог произвел на земле - людьми, ресурсами, производствами, умом, знаниями, совестью, честью, землей и небом...  Миллиардеры  власти!  Сама же протокольная церемония парадных выходов &quot; небожителей&quot; хуже любого нашего балаганного шапито...  И вот это всяческое дерьмо претендует на управление ВСЕМ МИРОМ земли!!!  Божжже...
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9 час.

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