Кто бы что ни говорил и не думал, вчера был важный день для мира в целом и для России в частности: инаугурация Дональда Трампа.
Мир после инаугурации Трампа
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валерий Авгур
чего только не накукарекаешь лишь бы пролезть в презикденты,чего гадать ,время покажет кто где срал,сори-врал
Ответить
14 час.
Семен Демин
Это пиар Трампа и войну на Украине он не будет заканчивать. Он хочет сделать Америку Великой, для чего необходимо подавить конкурентов, в частности, Россию, которая несет серьезные потери в войне на Украине, и что ее ослабляет.
Ответить
10 час.
Анфиса Иванова
Смотрела всю инауг...Ну и хреновина, скажу я вам ! На такой спектакль " высшей драматургической степени верховного театра " заявился базарного вида сброд народища ( кое-кто даже в расхожих кроссовках...!) , торгующего всем , что только Бог произвел на земле - людьми, ресурсами, производствами, умом, знаниями, совестью, честью, землей и небом... Миллиардеры власти! Сама же протокольная церемония парадных выходов " небожителей" хуже любого нашего балаганного шапито... И вот это всяческое дерьмо претендует на управление ВСЕМ МИРОМ земли!!! Божжже...
Ответить
9 час.
Свежие комментарии