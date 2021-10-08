Композитор культового мюзикла “Кошки” после провала одноименного фильма купил собаку

ВАШИНГТОН, 8 окт — РИА Новости. Британский композитор Эндрю Ллойд Уэббер, автор бродвейского мюзикла “Кошки”, заявил, что ему настолько не понравилась экранизация его постановки 2019 года, что он впервые в жизни купил собаку, сообщает Variety.