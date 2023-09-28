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Олигархи взвыли от требования России платить больше денег в бюджет за добычу нефти

Олигархи взвыли от требования России платить больше денег в бюджет за добычу нефти

Я удивлён, что это не сделали раньше! Выкачивать российские ресурсы и вывозить их за рубеж, а потом складировать деньги на заграничные счета, разве это справедливое ведение бизнеса? Снабжать Европу и США недорогим сырьём многие миллиардеры в России считают своим долгом и безусловной обязанностью.

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Комментарии
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виктор михайлов
😂
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16 час.
Валерий Фоменков
Больше всего мне нравится слово &quot;олигархи&quot;! Российские барыги очень любят так себя называть.
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15 час.
ИИ
Иван Иванов
Давно пора заканчивать с этими барыгами!!
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15 час.

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