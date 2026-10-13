Собянин: Отражена атака еще пяти БПЛА на подлете к Москве

Мэр Сергей Собянин сообщил, что отражена атака еще пяти БПЛА на подлете к Москве.Пять беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся к Москве, были уничтожены системой противовоздушной обороны Министерства обороны Российской Федерации.