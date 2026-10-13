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Царьград

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Собянин: Отражена атака еще пяти БПЛА на подлете к Москве

Собянин: Отражена атака еще пяти БПЛА на подлете к Москве

Мэр Сергей Собянин сообщил, что отражена атака еще пяти БПЛА на подлете к Москве.Пять беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся к Москве, были уничтожены системой противовоздушной обороны Министерства обороны Российской Федерации.

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