Roblox Crashes After User Miss, Soft Guidance Triggers Wall Street Downgrades Roblox shares plunged 21% in premarket trading in New York - the most in two years if losses hold through the cash session - after second-quarter users and bookings missed Bloomberg Consensus estimates, reflecting softer engagement following the rollout of new child-safety measures.
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