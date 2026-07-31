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Zero Hedge

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Roblox Crashes After User Miss, Soft Guidance Triggers Wall Street Downgrades

Roblox Crashes After User Miss, Soft Guidance Triggers Wall Street Downgrades

Roblox Crashes After User Miss, Soft Guidance Triggers Wall Street Downgrades Roblox shares plunged 21% in premarket trading in New York - the most in two years if losses hold through the cash session - after second-quarter users and bookings missed Bloomberg Consensus estimates, reflecting softer engagement following the rollout of new child-safety measures.

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