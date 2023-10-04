Более 600 фонарей появились на улицах Ижевска в третьем квартале 2023 года

Ижевск. Удмуртия. С 1 июля по 30 сентября на 23 участках Ижевска установили 627 новых фонарей.Перед учебным годом светильники появились рядом с гимназией №83, лицеями №24 и №41, а также школами № 7, 27, 52, 59, 62, 68, 77, 88, 91, 94, 97 Специалисты обустроили наружное освещение на улицах микрорайона Воложка, у спортивной площадки около дома №66 а по улице Буммашевской, на улице Апрельской, улице Краснознаменной, в переулке Выставочном, по дороге от улицы 9-е Января до проезда Деповский, 6 и в самом проезде.