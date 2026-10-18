Певица и актриса Настасья Самбурская в интервью 5-tv.ru объяснила, что не станет подписывать договор с композитором, заслуженным артистом России и своим экс-продюсером Виктором Дробышем, несмотря на возобновление совместной творческой деятельности.
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