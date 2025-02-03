Победа без победителя: кто одержал верх в Палестине?

Замороженный кризис в Газе можно смело назвать «конфликтом без победителей». Более того, заключенная мирная сделка может вскоре рассыпаться, а Ближний Восток вместо долгожданного спокойствия получит Дональда Трампа и антииранскую эскалациюEPA/ABIR SULTAN Тель-Авив.
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