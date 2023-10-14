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Как попасть в научную роту во время осеннего призыва

Как попасть в научную роту во время осеннего призыва

С 1 октября по 31 декабря в Крыму будет проходить осенний призыв на срочную службу, во время которого планируют призвать около двух тысяч человек, пишет Крымская газета со ссылкой на военного комиссара Симферополя Александра Чепуренко.

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