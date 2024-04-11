Астролог в США убила сожителя и своего ребенка из-за приближающегося затмения

Разбившаяся на Porsche Cayenne жительница Лос-Анджелеса, до этого изрезавшая ножом своего сожителя и выбросившая детей из машины на дорогу на ходу, была астрологом, назвавшей приближающееся солнечное затмение "воплощением духовной войны" .
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