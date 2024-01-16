Taki Games заключила сотрудничество с криптобиржей Quickswap

Проект в области мобильных игр Taki Games предпринял несколько шагов для расширения своего присутствия в web3-сфере: успешно провел слияние с Unite, расширился до сети Polygon и стал партнером децентрализованной биржи Quickswap.
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