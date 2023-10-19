Лавров заявил о выходе отношений РФ и КНДР на качественно новый уровень

Отношения между Северной Кореей и Россией вышли на новый уровень. Об этом сообщил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в правительственной резиденции Кымсусан на встрече с северокорейской коллегой Цой Сон Хи, передал ТАСС.
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