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Закон, порядок, государство

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На Черноморском флоте наградили государственными наградами Российской Федерации пожарных центра МТО флота

На Черноморском флоте наградили государственными наградами Российской Федерации пожарных центра МТО флота

Всего государственными наградами Российской Федерации были награждены 60 сотрудников подразделений пожарной охраны Черноморского флота.

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