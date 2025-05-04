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Врачи предупреждают: утреннее курение удваивает риск рака

Врачи предупреждают: утреннее курение удваивает риск рака

Уровень интоксикации у тех, кто откладывает первую сигарету на час после подъема, вдвое меньше.По информации, опубликованной в издании «Доктор Питер», люди, пристрастившиеся к сигаретам, нередко начинают утро с курения, тем самым увеличивая риск возникновения онкологических заболеваний, затрагивающих легкие, полость рта, пищевод и другие жизненно важные органы.

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