Врачи предупреждают: утреннее курение удваивает риск рака

Уровень интоксикации у тех, кто откладывает первую сигарету на час после подъема, вдвое меньше.По информации, опубликованной в издании «Доктор Питер», люди, пристрастившиеся к сигаретам, нередко начинают утро с курения, тем самым увеличивая риск возникновения онкологических заболеваний, затрагивающих легкие, полость рта, пищевод и другие жизненно важные органы.