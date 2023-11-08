Rivian теперь официально может снабжать своими электрическими фургонами не только Amazon

Гигант интернет-торговли на этапе IPO стал одним из крупных акционеров калифорнийской компании Rivian, чтобы заручиться гарантиями снабжения электрическими фургонами, которые используются для доставки товаров.
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