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Мировое обозрение

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Rivian теперь официально может снабжать своими электрическими фургонами не только Amazon

Rivian теперь официально может снабжать своими электрическими фургонами не только Amazon

Гигант интернет-торговли на этапе IPO стал одним из крупных акционеров калифорнийской компании Rivian, чтобы заручиться гарантиями снабжения электрическими фургонами, которые используются для доставки товаров.

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