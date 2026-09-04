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Пятый канал

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Кошка перестала точить когти: что может скрываться за сменой привычек

Кошка перестала точить когти: что может скрываться за сменой привычек

Кошка может внезапно отказаться от привычной когтеточки и начать царапать мебель или стены. Такое поведение связано не только с капризами питомца, но и с изменениями в его состоянии или окружающей обстановке.

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