Кошка перестала точить когти: что может скрываться за сменой привычек

Кошка может внезапно отказаться от привычной когтеточки и начать царапать мебель или стены. Такое поведение связано не только с капризами питомца, но и с изменениями в его состоянии или окружающей обстановке.
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