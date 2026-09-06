Сводки СВО, 6 сентября, главное: Святогорск наш, спасать ВСУ из «Волчанского котла» поручено женщинам

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«Поддерживаю»: Путин принял предложение по защите неба особыми «барсиками»
Президент России Владимир Путин поддержал идею привлечь добровольцев с категорией «Д» к защите регионов от БПЛА. С инициативой выступил военный корреспондент Евгений Поддубный.
Речь идёт о подразделениях, которые противодействуют атакам беспилотников на территории российских субъектов. С инициативой выступил военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, сообщило ТАСС.
По словам военкора, некоторые добровольцы после полученных ранений сами попросили предоставить им возможность продолжить службу. При этом они готовы выполнять задачи непосредственно в своих населённых пунктах, защищая важные объекты от атак с воздуха.
Поддубный попросил сделать исключение
Поддубный рассказал президенту о добровольцах, которые оценивают собственные возможности и хотят продолжать помогать стране.
«Понятно, что это тяжелая категория, но бывают такие случаи — люди способны выполнять задачи», — сказал Поддубный.
По его словам, добровольцев можно было бы привлекать к региональным подразделениям БАРС. Таких защитников ещё называют «барсиками». Основными задачами данных формирований является противодействие беспилотникам и защита расположенных в регионах объектов.
«Понятно, что не все. Это не один человек просил», — подчеркнул военный корреспондент.
Поддубный отметил, что инициативу поддерживает определенный костяк добровольцев, готовых служить по состоянию своих возможностей.
После обращения военкора Владимир Путин ответил коротко и однозначно.
«Жень, поддерживаю», — сказал президент.
Что означает категория «Д»
Категория годности «Д» означает полную негодность гражданина к военной службе. Её устанавливают при наличии тяжёлых заболеваний или серьёзных нарушений состояния здоровья. Граждане с такой категорией освобождаются от исполнения воинской обязанности. Их также снимают с воинского учета, поэтому призыв на срочную службу или мобилизация для них не предусмотрены.
Категорию «Д» присваивают, если у человека:
тяжёлые хронические заболевания;
некоторые психические расстройства;
серьёзные заболевания нервной системы;
активные формы туберкулеза;
онкологические заболевания;
ВИЧ-инфекция;
отсутствие конечностей;
тяжёлые нарушения зрения или слуха.
Путин предложил искать «единого начальника»
Ещё одной темой разговора Путина и Поддубного стала организация взаимодействия между структурами, отвечающими за защиту неба регионов. Военкор предложил создать специальный координационный орган по аналогии с ситуационным центром Курской области. По мнению Поддубного, такая структура могла бы объединить информационные системы и ускорить принятие решений. Особенно важными направлениями он назвал обмен информацией, разведку и оперативное реагирование на угрозы.
Путин назвал саму идею «абсолютно правильной», однако предложил изменить подход к её реализации. По мнению президента, вместо отдельного координационного органа необходим «единый начальник». Президент России пообещал обсудить предложение с Генштабом, Минобороны РФ и губернатором Курской области Александром Хинштейном. Он также поручит изучить опыт работы существующей системы и оценить возможности её применения.
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