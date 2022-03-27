«Это полное безумие», — Илон Маск уверен, что Германия не должна закрывать свои атомные электростанции

Илон Маск призывает запустить бездействующие АЭС и увеличить мощность существующих: "Радиационный риск не так велик, как считают многие" Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что в перспективе большая часть энергии будет поступать от солнца, однако пока что нужно поддерживать ядерную энергетику.
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