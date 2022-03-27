iXBT.com

18 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анатолий Иванов
    Быстрее ты сможешь только в штаны валить.«Мы сможем запуск...
  • Meerflieger
    Илона - дура... Нахрена сбивать ВСЕ спутники? Достаточно угандошить разведывательные. Фото, видео, радиолокация... А ...«Мы сможем запуск...
  • Viktor Zaikin
    Господи, кого набрали в Думу!В Госдуме допуска...

«Это полное безумие», — Илон Маск уверен, что Германия не должна закрывать свои атомные электростанции

«Это полное безумие», — Илон Маск уверен, что Германия не должна закрывать свои атомные электростанции

Илон Маск призывает запустить бездействующие АЭС и увеличить мощность существующих: "Радиационный риск не так велик, как считают многие"  Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что в перспективе большая часть энергии будет поступать от солнца, однако пока что нужно поддерживать ядерную энергетику.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх