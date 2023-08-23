Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Малик Гумеров
    День Бога = это 250-750 млн. Лет ! « …Я сомневаюсь, что …» - ваше право , НО , «Так знайте, что День Бога равен време...Способен ли совок...
  • Малик Гумеров
    «рассматривать Библию как "троянского коня"» - так … ведь  так и есть ! Против Человека и человечества , на цели наса...Способен ли совок...
  • Владимир Алтайцев
    А Украину надо спасать, занимать её  до последнего метра и  чистить, чистить, чистить от нацизма.Украина по дороге...

Православные татары против русофобской политики отдельно взятых влиятельных представителей элиты Татарстана

Православные татары против русофобской политики отдельно взятых влиятельных представителей элиты Татарстана

Православная татарская община требует освобождения главы Общества Русской Культуры Татарстана Михаила Щеглова и считает все обвинения против него лживыми.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Алтайцев
А я  давно писал, что Татары-мусульмане  в Татарстане  больны нацизмом. А покровителем нацистов там  был и Шаймиев, и сейчас Минниханов. Зачем вообще нужен в России турецкий  какой-то фонд? Какие  его цели? Скажу - шпионаж в пользу Турции, склонение  татар на сторону ваххабизма и прочие антироссийские гадости. Татарстан болен нацизмом.
Ответить
15 час.
МГ
Малик Гумеров
«что Татарстан ориентируется не на Москву, а на Анкару» - есть такие представители , НО , это дегенераты безмозглые , это не народ !!! Это из гнилой продажной элитки и отдельных индивидов во власти … ! Они пресследуют сугубо личные , корыстные цели !!! И на Москву не нужно ориентироваться ! Нужно строить совместную общую ЧЕЛОВЕЧЕСКУЮ ЖИЗНЬ и страну ! Ценности руских и татар(булгар) , их генетика , их задачи и цели …. Одни !!! А ориентиры --- кого то безосновательно приподнимают , а кого то опускают ! ОРИЕНТИРЫ ТОЛЬКО ОДНИ = СПРАВЕДЛИВОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО и страна санированная от паразитов ! Автор сам похоже нацик ? Ложными понятиями и ценностями оперирует ! «Православные татары,» - нет таких ! Это аналогично как негр еврей , или китаец еврей …. ! Нации нет , есть член секты еврейства ! «кряшены» - это насильно крещенные булгары(татары) ! В деревнях пожилые они и руского языка не знают , но считаются крещенными … ! Ералаш ! Обсуждать это с позиции религии = это оболванивать мозги , зомбировать … насаждать ложь … , СЕЯТЬ НАЦИОНАЛЬНЫЕ РАСПРИ и т.д. ! Чем этот Щеглов отличается от оппонентов дегенератов ? НИЧЕМ , такой же дебил зомбированный религией !
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх