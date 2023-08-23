Православные татары против русофобской политики отдельно взятых влиятельных представителей элиты Татарстана

МГ

Малик Гумеров

«что Татарстан ориентируется не на Москву, а на Анкару» - есть такие представители , НО , это дегенераты безмозглые , это не народ !!! Это из гнилой продажной элитки и отдельных индивидов во власти … ! Они пресследуют сугубо личные , корыстные цели !!! И на Москву не нужно ориентироваться ! Нужно строить совместную общую ЧЕЛОВЕЧЕСКУЮ ЖИЗНЬ и страну ! Ценности руских и татар(булгар) , их генетика , их задачи и цели …. Одни !!! А ориентиры --- кого то безосновательно приподнимают , а кого то опускают ! ОРИЕНТИРЫ ТОЛЬКО ОДНИ = СПРАВЕДЛИВОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО и страна санированная от паразитов ! Автор сам похоже нацик ? Ложными понятиями и ценностями оперирует ! «Православные татары,» - нет таких ! Это аналогично как негр еврей , или китаец еврей …. ! Нации нет , есть член секты еврейства ! «кряшены» - это насильно крещенные булгары(татары) ! В деревнях пожилые они и руского языка не знают , но считаются крещенными … ! Ералаш ! Обсуждать это с позиции религии = это оболванивать мозги , зомбировать … насаждать ложь … , СЕЯТЬ НАЦИОНАЛЬНЫЕ РАСПРИ и т.д. ! Чем этот Щеглов отличается от оппонентов дегенератов ? НИЧЕМ , такой же дебил зомбированный религией !