В Челябинске три вагона сошли в рельсов

В Челябинске выясняют обстоятельства ЧП на железной дороге. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, авария произошла утром сегодня, 6 марта, в парке «Г» станции Челябинск-Главный.
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