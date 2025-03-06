В Челябинске три вагона сошли в рельсов

В Челябинске выясняют обстоятельства ЧП на железной дороге. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, авария произошла утром сегодня, 6 марта, в парке «Г» станции Челябинск-Главный.