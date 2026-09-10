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Рязанские новости

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Сараевский суд приговорил женщину к лишению свободы условно за неуплату алиментов

Сараевский суд приговорил женщину к лишению свободы условно за неуплату алиментов

Женщина из рабочего поселка Сараи задолжала своим детям 83 702 рубля алиментов.Сараевский районный суд вынес приговор 42-летней женщине, которая не выплачивала алименты своим детям.

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