Опасаясь остаться без концертов, Геннадий Хазанов неожиданно вышел на связь

Геннадий Хазанов прокомментировал слухи о возможной отмене концертов. Сатирик непонимающе заявил, что не эмигрировал из России после начала СВО и не понимает, какие у общественников могут быть вообще претензии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии