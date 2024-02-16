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Опасаясь остаться без концертов, Геннадий Хазанов неожиданно вышел на связь

Опасаясь остаться без концертов, Геннадий Хазанов неожиданно вышел на связь

Геннадий Хазанов прокомментировал слухи о возможной отмене концертов. Сатирик непонимающе заявил, что не эмигрировал из России после начала СВО и не понимает, какие у общественников могут быть вообще претензии.

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