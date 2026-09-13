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Царьград

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Инфекционист назвал симптомы новых штаммов гриппа: "В Россию придут оба"

Инфекционист назвал симптомы новых штаммов гриппа: "В Россию придут оба"

Осенью 2026 года в России могут появиться видоизменённые штаммы гонконгского гриппа A(H3N2) и свиного гриппа A(H1N1).

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