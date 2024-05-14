"Крови попили". Интервью с летчиком, который испытывал все боевые вертолеты России

Сергей Демьяненко участвовал в СВО, а также в чеченской и сирийской войнах. В декабре 2022 года он получил из рук Владимира Путина "Золотую Звезду" Героя России Почти все вертолеты, которые есть сегодня на вооружении российской армии и участвуют в СВО, "прошли через руки" Сергея Демьяненко – старшего летчика-испытателя ГЛИЦ Министерства обороны РФ.