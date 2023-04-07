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Блинкен признал, что Госдеп США не был полностью готов к быстрому взятию «Талибаном» столицы Афганистана в 2021 году

Блинкен признал, что Госдеп США не был полностью готов к быстрому взятию «Талибаном» столицы Афганистана в 2021 году

Руководитель Государственного департамента Соединенных Штатов Энтони Блинкен признал, что внешнеполитическое ведомство не было полностью готово к быстрому взятию «Талибаном» (запрещенная в России террористическая организация) столицы Афганистана Кабула в 2021 году.

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