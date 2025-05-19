Красная Армия всех сильней. Юбилей исторического триумфа Бенефис Вагнера, гол Дрогба и полные трибуны — чем запомнился гала-матч на «ВЭБ Арене» ЦСКА в гала-матче FONBET Первый еврокубок в честь 20-летия победы в Кубке УЕФА разгромил сборную европейских клубов со счетом 5:1.