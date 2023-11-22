В России ожидается новый рекорд по выработке электроэнергии

Новый рекорд по выработке электроэнергии будет поставлен в России по итогам этого года, рассказал зампредседателя Правительства Александр Новак в ходе «правительственного часа» на заседании в Совете Федерации 22 ноября.
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