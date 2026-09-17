Свит встречается с Карлом и рассказывает, что произошло за последние пять лет, серия 3

Карл увидел брата издалека — тот сидел на знакомом бетонном крыльце дома на Гроув-стрит, том самом, где прошло их детство, щурясь от полуденного лос-сантосского солнца и потягивая банку колы с таким видом, будто никуда и не уезжал последние пять лет.