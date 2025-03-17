Экипаж танка Т-80БВМ разгромил опорник боевиков на красноармейском направлении

Минобороны РФ Экипаж танка Т-80БВМ 1-й отдельной гвардейской мотострелковой "Славянской" ордена республики бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Центр" уничтожил огнем с закрытой огневой точки опорный пункт ВСУ, который препятствовал продвижению штурмовиков на красноармейском направлении в зоне проведения спецоперации РФ (СВО).
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