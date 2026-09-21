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Царьград

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Financial Times: Novo сократила 13 тысяч сотрудников за год

Financial Times: Novo сократила 13 тысяч сотрудников за год

Датская фармацевтическая компания Novo сократила 13 тысяч сотрудников в прошедшем году. Financial Times сообщает, что решение связано с конкуренцией и потерей позиций на рынке ожирения, акцентируя внимание на американской Eli Lilly.

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