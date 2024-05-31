Закон, решающий проблему нападения собак на людей, поддержали в Алтайском крае

Планируется, что предложенные в документе меры начнут действовать с 2025 года Совет по взаимодействию АКЗС с представительными органами муниципальных образований обсудил законопроект о регулировании обращения с животными, принятие которого предполагается в регионе в ближайшее время.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии