Додон: "На меня и на моих близких продолжают оказывать давление"

Бывший президент Молдовы Игорь Додон заявил, что оспорит в Апелляционной палате сегодняшнее решение суда о продлении его домашнего ареста ещё на 30 суток, а также подчеркнул, что на него и на его близких продолжают оказывать давление, передает Noi.