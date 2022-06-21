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Додон: "На меня и на моих близких продолжают оказывать давление"

Додон: "На меня и на моих близких продолжают оказывать давление"

Бывший президент Молдовы Игорь Додон заявил, что оспорит в Апелляционной палате сегодняшнее решение суда о продлении его домашнего ареста ещё на 30 суток, а также подчеркнул, что на него и на его близких продолжают оказывать давление, передает Noi.

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