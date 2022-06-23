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Премьер-министр Чехии: главную энергокомпанию Чехии ждет реструктуризация

Премьер-министр Чехии: главную энергокомпанию Чехии ждет реструктуризация

Для Чешской Республики важно иметь решающее влияние на критическую и энергетическую инфраструктуру. Одним из путей достижения этого является реструктуризация ведущей энергетической компании Чехии ČEZ, которая может состояться в течение двух лет.

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