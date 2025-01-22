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Китай

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Си Цзиньпин призвал Китай и Россию совместно защищать ооноцентричную международную систему, отстаивать победу во Второй мировой войне

Пекин, 21 января /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин, проводя во вторник с президентом России Владимиром Путиным переговоры в формате видеоконференции, заявил, что Китай и Россия должны совместно защищать систему международных отношений, ядром которой является ООН, и результаты победы во Второй мировой войне.

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