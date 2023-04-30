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Экономист Кузнецов: ипотека с минимальной ставкой прекратит действовать в России с 1 мая

Экономист Кузнецов: ипотека с минимальной ставкой прекратит действовать в России с 1 мая

Околонулевая ипотека в России прекратит действовать с 1 мая, так как ЦБ РФ ужесточает правила, передает «Прайм» мнение доцента кафедры «Финансы и кредит» Института экономики и финансов Государственного университета управления Николая Кузнецова.

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